La Policía Nacional capturó al principal sospechoso del crimen de un niño de seis años y la desaparición de su madre, hecho que causó gran impacto en la región San Martín.

La captura se realizó en Lima, dentro de un inmueble situado en la avenida Gregorio Escobedo, en el distrito de Jesús María.

El intervenido fue identificado como Alexis Alcántara Tellería, de 42 años, quien según las investigaciones preliminares habría sido la última persona vista junto a Zoila Castillo y su hijo menor antes de su desaparición el pasado 16 de junio, cuando viajaban hacia Tarapoto.

Asimismo, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó siete días de detención preliminar contra Alcántara Tellería, quien es investigado por el presunto delito de homicidio calificado del menor hallado muerto el último miércoles en Uchiza.

Luego de su captura, la Policía Nacional señaló que el detenido será trasladado ante las autoridades judiciales para continuar con las diligencias y definir su situación legal.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía continúan desarrollando las investigaciones con el propósito de ubicar a Zoila Castillo, quien permanece desaparecida, y esclarecer las circunstancias del caso.