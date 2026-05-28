Luego de que la Contraloría General de la República advirtiera que los nuevos laboratorios de la Facultad de Ingeniería Civil aún no entran en funcionamiento por falta de un sistema eléctrico adecuado, voceros de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) aseguraron que las observaciones detectadas forman parte del proceso regular de supervisión y que ya vienen siendo subsanadas.

Plazos cumplidos

El pronunciamiento fue realizado por representantes de la universidad, quienes señalaron que la obra valorizada en más de S/ 54 millones se encuentra actualmente en etapa de recepción y evaluación técnica, descartando que existan fallas graves o riesgos de pérdida económica para la institución.

El representante de la UNICA, Mario Bonifaz Hernández, explicó que debido al monto de inversión, la obra está sometida a control concurrente permanente por parte de la Contraloría y supervisión técnica independiente, por lo que las observaciones emitidas forman parte del procedimiento habitual establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

“Todo esto ya ha sido comunicado y las observaciones se vienen levantando dentro de los plazos correspondientes. La Contraloría realiza un control permanente y es función de la empresa contratista subsanar cada una de las observaciones técnicas”, manifestó.

Precisó además que la universidad no tiene control directo sobre la ejecución de la obra mientras esta permanece bajo responsabilidad de la empresa contratista y de la supervisión externa.

Uno de los principales cuestionamientos del informe de Contraloría está relacionado con la falta de un sistema eléctrico de mayor capacidad para operar los modernos equipos instalados en los laboratorios.

Sin embargo, el ingeniero Jaime de la Cruz Aguado aclaró que esta situación no significa que la obra haya sido mal ejecutada. “El equipamiento es de alta tecnología y requiere una demanda energética mayor. Por eso se está gestionando una nueva subestación eléctrica y un sistema complementario que garantice el funcionamiento adecuado de todos los laboratorios”, explicó.

Según indicó, actualmente ya se cuenta con la factibilidad técnica y se viene desarrollando el expediente correspondiente para ejecutar la nueva infraestructura eléctrica.

Durante la conferencia, compararon el caso con la implementación de la supra computadora adquirida años atrás por la UNICA, proyecto que también requirió una subestación eléctrica especializada debido a la alta demanda energética del equipo.

“Lo que se está haciendo ahora es justamente prever que no existan problemas cuando los laboratorios funcionen a máxima capacidad. Esto no significa que la obra esté defectuosa”, precisó Bonifaz Hernández.

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