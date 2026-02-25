Un grupo de jóvenes que postuló al ingreso por la modalidad de traslado externo en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica denunció presuntas irregularidades en el proceso de evaluación realizado el pasado 14 de febrero. La protesta se llevó a cabo en los exteriores de la CECA de la casa superior de estudios.

Múltiples reclamos

Según indicaron los estudiantes, cada postulante pagó mil soles por derecho de examen, además de otros gastos administrativos. En total, fueron 344 los inscritos para esta modalidad, provenientes de distintas universidades del país.

Los jóvenes aseguran que sostuvieron una reunión con el rector de la universidad para exponer sus reclamos. “Hemos tenido reunión con el rector y nuestras observaciones son por errores en el proceso del traslado. Nos dijeron que el ingreso era de 10 a 11 de la mañana en el CEPU; solo al inicio revisaron, pero dentro del aula no hubo seguridad”, manifestó una de las postulantes.

Entre las principales observaciones, señalaron que el examen fue reprogramado en más de una ocasión y que, paralelamente, se modificó el número de vacantes. “Al inicio había entre 40 y 25 vacantes según el semestre, pero dos semanas antes del examen lo redujeron a 15 en algunos casos, cuando ya habíamos realizado los pagos”, indicó otro estudiante.

Uno de los reclamos más graves se relaciona con la aplicación y calificación de la prueba. Según los denunciantes, en un aula donde rindieron aproximadamente 25 estudiantes, la mayoría obtuvo nota “00”.

“Había estudiantes de distintas carreras, como Medicina, Enfermería y Derecho. A todos les dieron el cuadernillo B porque no había suficientes modelos A y C, pero las respuestas fueron trasladadas a una ficha óptica tipo A. Ese error habría ocasionado que muchos aparezcan con 00”, señalaron.

De acuerdo con su versión, en esa aula solo cinco estudiantes aprobaron, mientras que el resto obtuvo calificación desaprobatoria. “El error fue de la universidad por no contar con los cuadernillos necesarios. La mayoría tiene nota 00 y desaprobó por ese problema”, afirmaron.

Los postulantes también cuestionaron la falta de personal de seguridad durante la evaluación y señalaron que no se brindó información clara sobre la duración del examen. Además, mencionaron la existencia de múltiples empates en los resultados finales, lo que, según indicaron, genera dudas sobre la transparencia del proceso.

“Son irregularidades por aula y también en general. Hace una semana recibimos respuestas evasivas, pero el rector se ha comprometido a darnos una respuesta el lunes 2 de marzo. La propuesta inicial aún no ha sido solucionada en su totalidad”, expresaron.

