Un total de 4,641 postulantes se presentarán este domingo 28 de diciembre al examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que ofrece 2,225 vacantes en hasta 40 carreras profesionales.

Proceso de admisión

De las vacantes, 1,741 corresponden a la modalidad ordinaria, mientras que 479 se asignarán en la modalidad extraordinaria, dirigida a primeros puestos de colegio, deportistas calificados, víctimas de terrorismo, titulados y personas con discapacidad.

Los aspirantes provienen no solo de la región Ica, sino también de otras zonas del país como Ayacucho, Huancavelica y Lima, además de provincias cercanas como Palpa, Chincha, Pisco y Nasca. Entre las carreras con mayor demanda figuran Medicina Humana, Enfermería, Derecho, Ingeniería Civil y Administración, entre otras.

La universidad ha implementado estrictas medidas de seguridad para el examen. Se instalarán arcos con detectores metálicos y se aplicará control biométrico.

Los postulantes deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad (DNI), constancia de inscripción, lápiz 2B, borrador y tajador, mientras que el ingreso con mochilas, celulares, calculadoras u otros dispositivos electrónicos está estrictamente prohibido.

Para garantizar un desarrollo ordenado del examen, se colocarán flujogramas en el campus con indicaciones precisas y habrá personal encargado de guiar a los postulantes hacia las aulas correspondientes.

VIDEO RECOMENDADO