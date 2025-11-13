La Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA), dio inicio oficial a su proceso de admisión 2025-II, mediante el cual se ofrecerán 2,225 vacantes distribuidas entre las modalidades ordinaria y extraordinaria.

Ciudad universitaria

El proceso comenzó el 10 de noviembre, de acuerdo con la Resolución Rectoral N.° 1827-R-UNICA-2025, y establece como fecha límite de pago el 22 de diciembre y cierre de inscripciones el 23 de diciembre. El examen de admisión se realizará el domingo 28 de diciembre de 2025.

Según informó el presidente de la Comisión Ejecutiva Central de Admisión 2025, Epifanio Huamaní Licas, la universidad busca garantizar un proceso ordenado y transparente. “Se trata de un proceso planificado con claridad en los plazos y condiciones”, precisó.

La oferta académica incluye 40 carreras profesionales agrupadas en áreas de Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades. Entre las especialidades figuran Medicina Humana, Enfermería, Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Economía, Psicología, Administración, Contabilidad, Odontología, Obstetricia, Negocios Internacionales y Ciencias de la Comunicación, entre otras.

Del total de vacantes, 1,746 corresponden a la modalidad ordinaria y 479 a la extraordinaria, esta última destinada a postulantes con condiciones especiales, como primeros puestos, deportistas calificados, víctimas del terrorismo y otros.

La UNICA indicó que el examen de admisión se desarrollará en la ciudad universitaria y que los resultados se publicarán el mismo día de la evaluación.

