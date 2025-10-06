Un importante golpe a la delincuencia organizada se registró la noche del sábado en San Juan de Marcona, provincia de Nasca, donde la Policía Nacional logró la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Bandoleros del Sur”, en una intervención que reveló el peligroso arsenal y material ilícito que manejaban.

Golpe contra el crimen

La acción policial se desarrolló en una vivienda de tres pisos ubicada en la Ampliación Nuestra Señora de Guadalupe N.º 54, cerca de la zona conocida como Categoría C, donde los agentes irrumpieron alrededor de las 10:00 de la noche del sábado 4 de octubre, tras un paciente trabajo de seguimiento. Durante el ingreso, se produjo un intercambio de disparos entre los intervenidos y el personal policial, sin que se registraran heridos.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Aparco García (51), alias “Chinchano”, y Ysabel Cristina Atuncar Flores (42), conocida como “Gorda Cristina”. Ambos fueron capturados en flagrancia delictiva, siendo señalados como los principales integrantes de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Durante el allanamiento se incautó un revólver Taurus calibre .38 Special, diversas municiones de distintos calibres, cuatro cartuchos de dinamita, mecha lenta y fulminantes, además de dos vehículos: un Toyota Rush blanco (placa CRM-670) y una motocicleta Honda Navi roja sin placa. También se hallaron 700 gramos de pasta básica de cocaína, 800 gramos de marihuana y mil soles en efectivo, presuntamente producto de la venta de drogas.

Asimismo, los efectivos decomisaron cinco teléfonos celulares, una balanza digital, dos televisores y un frigobar, objetos que serían utilizados por los investigados para facilitar sus operaciones ilícitas. Todo el material incautado fue trasladado a la sede policial para su registro y análisis correspondiente.

Las primeras indagaciones apuntan a que la organización delictiva operaba en distintos sectores del sur de Ica, utilizando la vivienda como centro de acopio, distribución y refugio para actividades vinculadas al tráfico de drogas y el manejo de explosivos. La policía no descarta que existan otros miembros aún en libertad vinculados a esta red.

Los capturados enfrentan cargos por delitos contra la seguridad pública, entre ellos fabricación, comercialización y porte ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y peligro común por posesión de materiales explosivos.

