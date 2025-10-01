Un certero operativo policial permitió la captura en flagrancia de la banda criminal “Los Gárgolas de la Noche”, integrada por cinco sujetos con amplio prontuario, acusados de robo agravado y asaltos en la provincia de Ica. La intervención se realizó la noche del lunes 29 de septiembre en el sector de Tierra Prometida.

Caída criminal

Los detenidos fueron identificados como Julio David Martínez Aybar (32), alias “Munrra o Julito”; Carlos Armando Brock Hernández (53), alias “Peluca”; Alan Raúl de los Ríos Hernández (34), alias “Orejas”; Giancarlo Curioso Torres (31), alias “Feo”, con requisitoria por actos de connotación sexual; y José Adriano Silva Fracchia (18), alias “Peque”. Todos ellos cayeron cuando intentaban huir tras el robo de una mototaxi de placa 4040-AY.

Durante la intervención, la Policía no solo logró recuperar la unidad robada, sino también incautar dos armas de fuego tipo pistola, que habrían sido utilizadas en sus fechorías.

La operación fue ejecutada por el Escuadrón de Emergencia Ica, que desplegó un rápido plan de cerco y persecución, neutralizando las maniobras de los presuntos delincuentes, quienes ya eran objeto de seguimiento por parte de las divisiones de inteligencia policial.

Paralelamente, otras acciones contra el crimen organizado también dieron resultados positivos. En San Joaquín, agentes de la DIVINCRI Ica, junto a personal de la SECINT, hallaron una motocicleta Pulsar 200, de placa 3276-0Y, robada días atrás frente a la Gerencia de Transporte de la Municipalidad Provincial.

Ese mismo día, operativos adicionales permitieron la recuperación de tres vehículos más: un Bajaj de placa 86830-Y en el cruce de Túpac Amaru y Los Álamos; un Kia Soluto, de placa VBM-634, en el centro poblado Tallamana; y un Hyundai con placa AVA-356, reportado por asalto en la urbanización San Joaquín. Todos los vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de criminalística.

