En una exitosa operación policial, agentes de la Región Policial Ica lograron la intervención y detención de cuatro presuntos integrantes de la peligrosa banda delictiva conocida como “Los Carroñeros del Cono Sur”, quienes operaban en la provincia de Ica. El operativo se desarrolló la noche del sábado 27 de septiembre en el interior del mercado Santo Domingo, a las 7:30 de la noche.

Golpe policial

La acción fue ejecutada por personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UNIPIRV) en coordinación con la División Regional de Inteligencia (DIVREINT). Durante la intervención se recuperó una motocicleta Pulsar NS 200 con placa 3796-7Y, que había sido reportada como robada, así como la incautación de un vehículo Kia Picanto de placa AZE-185, utilizado presuntamente para actividades ilícitas.

Entre los detenidos figuran Galindo Sihuas, alias “Fito”, señalado como cabecilla de la organización; Figueroa Yeren, alias “Pelón”; Figueroa Camacho, alias “Lui”; y Cortez Fernandes, alias “Roly”. Todos ellos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias por el presunto delito contra el patrimonio en las modalidades de hurto de vehículo y receptación.

Fuentes policiales confirmaron que la captura de estos sujetos se logró tras un trabajo de inteligencia y seguimiento, lo que permitió sorprenderlos en pleno centro de abastos.

Se investiga si “Los Carroñeros del Cono Sur” estarían involucrados en una serie de robos reportados en distintos distritos de la provincia, ya que su modo de operar coincide con denuncias recientes por hurto de motocicletas y mototaxis.

VIDEO RECOMENDADO