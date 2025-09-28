Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, podría cumplir su arresto domiciliario en el asentamiento humano Ana Jara Velásquez, en Ica, según un oficio emitido por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado de Puente Piedra – Ventanilla.

Polémico arresto

La mujer fue detenida el 3 de junio de este año durante un megaoperativo policial y afronta una medida restrictiva de 36 meses de arresto domiciliario por el hallazgo de cartuchos de dinamita en su vivienda, además de la acusación fiscal de pertenecer a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, presuntamente liderada por su hijo.

El documento judicial, fechado el 18 de septiembre, ordena a la Dirección de Seguridad de Establecimientos Penales de Ica adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento de la disposición. No obstante, vecinos del sector afirmaron desconocer a Hernández de la Cruz y señalaron que no han sido informados oficialmente de que esa casa haya sido designada para el cumplimiento del mandato.

Actualmente, la investigada permanece en la carceleta del Callao a la espera de que se evalúe si la vivienda propuesta reúne las condiciones mínimas para su arresto. Un informe policial especializado determinará si el inmueble es apto para ejecutar la disposición judicial.

El caso ha generado cuestionamientos debido a la falta de claridad sobre la ubicación exacta en la que cumplirá la medida y al riesgo de que la seguridad de los vecinos se vea comprometida. El Poder Judicial ha reiterado que la Policía Nacional será la responsable de garantizar el estricto cumplimiento de la orden bajo su custodia.

Durante sus declaraciones, Hernández rechazó los cargos en su contra y aseguró ser inocente de los hechos que se le imputan. “Yo soy inocente de todos los carros que se me están imputando. El hecho de ser madre de Erick Moreno no significa que yo forme parte de su organización”, manifestó.

En su defensa, también sostuvo que padece una discapacidad producto de una fractura sufrida en un asalto ocurrido en 2014 en Surinam, situación que limita su movilidad. “No es justo que se diga que invento mi condición. Tengo carnet de discapacidad y problemas reales en la columna”, declaró.

El documento judicial que reconoce su estado de salud lleva fecha del 4 de agosto. Sin embargo, el fiscal Leonardo Guffanti, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, cuestionó la veracidad de dicha condición al señalar que en imágenes de seguimiento policial Hernández aparece en buen estado físico y que, en la audiencia de control de identidad, no presentó evidencia médica.

Mientras se resuelve la verificación del domicilio y se define si la medida se cumplirá en Ica, la ciudadana permanece bajo custodia en Lima. El proceso sigue abierto y será materia de nuevas diligencias en los próximos días, en medio de la polémica por la seguridad y la transparencia en torno a este caso.

Por su parte, Erick Moreno, alias “El Monstruo”, continúa detenido en Paraguay, sindicado como cabecilla de Los Injertos del Cono Norte. Las investigaciones lo vinculan con graves delitos de crimen organizado, y su proceso judicial avanza en paralelo al de su madre, lo que refuerza la atención pública y mediática en torno a esta familia y sus presuntos nexos con actividades delictivas.

