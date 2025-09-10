En una jornada significativa para la región, más de 1,209 títulos de propiedad fueron entregados a familias del asentamiento humano La Tierra Prometida, como parte de un proceso de formalización que permitirá a los beneficiarios acceder a créditos hipotecarios, servicios básicos y programas estatales de vivienda.

Familias beneficiarias

La entrega se realizó en el marco de la campaña nacional “Titulatón con Punche”, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con participación del Gobierno Regional de Ica, la oficina de COFOPRI en Ica y autoridades locales.

El evento central tuvo lugar en Palacio de Gobierno, donde la presidenta Dina Boluarte entregó de forma simbólica los títulos a los representantes de las regiones, en una ceremonia que reunió a beneficiarios de todo el país.

“Con este título, ahora sí podemos acceder a un crédito, mejorar nuestra casa o postular al programa Techo Propio. Antes solo vivíamos con la incertidumbre”, comentó una de las beneficiarias durante la entrega.

Además del acceso a programas de vivienda, los títulos de propiedad permiten la conexión formal a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad, condiciones fundamentales para mejorar la calidad de vida en sectores populares.

