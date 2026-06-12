La mañana de este viernes, delincuentes robaron las memorias electrónicas de dos vehículos Toyota Yaris estacionados en la avenida de la Salud, en el Cercado de Arequipa. Los responsables actuaron con pocos minutos de diferencia y emplearon el mismo modus operandi: rompieron las lunas posteriores de ambos automóviles para apoderarse de los dispositivos electrónicos y luego darse a la fuga.

El primer caso ocurrió frente a la playa de estacionamiento del IREN Sur. El vehículo pertenece a un taxista de la empresa Turismo Miraflores y se encontraba estacionado cuando los delincuentes rompieron una de las lunas posteriores e ingresaron directamente a la gaveta para sustraer la memoria del automóvil, valorizada en más de 5 mil soles.

Roban memorias de autos en inmediaciones de la Gerencia Regional de salud Arequipa (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Mientras la Policía Nacional realizaba las diligencias por este hecho, se reportó un segundo robo a unos 50 metros de distancia, frente al hospital Honorio Delgado. En este caso, los delincuentes atacaron otro Toyota Yaris, cuyos propietarios habían ingresado al nosocomio para visitar a un familiar.

Agentes de la comisaría de Palacio Viejo iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. Los agraviados solicitaron revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona, especialmente las pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud, con el fin de obtener imágenes que permitan ubicar a los autores de ambos robos.