La congresista Martha Moyano visitó el distrito de Salas como parte de su semana de representación y sostuvo una reunión con autoridades locales y dirigentes vecinales para impulsar la formalización de terrenos ocupados por miles de familias en el centro poblado Villa Rotary Nueva Esperanza.

Años de espera

La cita tuvo lugar en el auditorio municipal, donde el alcalde Javier Fernández Matta y su equipo técnico del área de Catastro expusieron la necesidad urgente de avanzar con el saneamiento físico-legal de predios ocupados desde hace más de una década por familias que aún no cuentan con títulos de propiedad ni acceso a servicios básicos.

“La realidad es que aquí hay viviendas, no actividad agrícola. Hay familias que llevan años esperando regularizar su situación. Nuestro compromiso es ayudar a destrabar este proceso”, señaló la congresista Moyano, quien se comprometió a gestionar ante el Ministerio de Agricultura.

El terreno en disputa fue adjudicado inicialmente para fines agrícolas, pero nunca se desarrolló un proyecto de ese tipo. Ahora, la zona es habitada por unas 4 mil familias sin documentos de posesión ni servicios como agua, luz o saneamiento. El caso se encuentra en un proceso judicial por reversión del terreno al Estado, el cual —según explicó Moyano— ya fue ganado en primera instancia, pero está siendo apelado.

El alcalde Fernández también advirtió que hay tráfico de terrenos y situaciones de compra-venta informal, lo que agrava la problemática. “El Estado está obligado a brindar condiciones de vivienda digna, y eso pasa por darles legalidad. Lo que pedimos es que se reconozca la realidad actual del terreno”, declaró.

