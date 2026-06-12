El Mundial 2026 ya tiene un nuevo protagonista fuera de las canchas. Se trata de Maximus, el gato del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, que ha comenzado a llamar la atención por sus predicciones sobre los partidos del torneo y por su creciente popularidad en redes sociales.

La mascota ha sido comparada con el recordado pulpo Paul, que alcanzó fama internacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010 tras acertar los resultados de varios encuentros, incluida la final ganada por España. Ahora, Maximus busca seguir un camino similar en una competición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Debutó con un acierto y un error

Las primeras predicciones del felino dejaron resultados mixtos. En su debut acertó el ganador del partido inaugural al inclinarse por México, selección que terminó imponiéndose por 2-0 a Sudáfrica.

Sin embargo, su segundo pronóstico no tuvo el mismo desenlace. Maximus eligió a República Checa como vencedora, pero el encuentro terminó con una victoria de Corea del Sur por 2-1.

Para cada predicción, el animal es colocado frente a una mesa acondicionada como un campo de fútbol. A cada lado se ubican las selecciones participantes junto a un aperitivo, y la elección se determina según la comida que decide consumir.

En el caso de los dos primeros encuentros, el gato optó por los espacios asignados a México y República Checa. Ese procedimiento es grabado y compartido posteriormente en sus plataformas digitales.

Fenómeno en redes sociales

Maximus también ha ganado notoriedad en internet por el contenido que publica desde la residencia oficial del primer ministro belga. En sus redes comparte imágenes de sus recorridos, momentos de descanso y diversas actividades junto a su dueño.

La popularidad del felino ha llegado al punto de superar la cantidad de seguidores de Bart De Wever en Instagram. Mientras la mascota reúne cerca de 226 mil seguidores, el jefe del Gobierno belga registra alrededor de 218 mil.

Las publicaciones suelen incluir mensajes escritos desde la perspectiva del propio animal. En una de ellas, luego de superar a su dueño en seguidores, apareció una respuesta humorística atribuida al gato.

“Me superaste”, reconoció el propio De Wever en una fotografía junto a la mascota.

“Lo siento, pero desprecio a los perdedores”, se mofó el gato.

Busca seguir el legado del pulpo Paul

El felino fue bautizado como “Maximus the Octopussy”, un nombre que combina referencias a un pulpo y a un gato en inglés. Además de sus apariciones en redes sociales, ahora comparte pronósticos relacionados con los partidos del Mundial.

En una reciente publicación, la mascota adelantó que continuará realizando predicciones durante el desarrollo del campeonato. El objetivo será comprobar si logra acercarse al nivel de aciertos alcanzado por el pulpo Paul, quien registró ocho pronósticos correctos durante el Mundial de 2010.

Al anunciar sus próximas apuestas, la cuenta del gato invitó a los usuarios a seguir de cerca sus publicaciones.

“Pronto tendré los pronósticos para todos los partidos de la Copa del Mundo. Sigue mi historia para no perderte nada”, añadió en la descripción del vídeo.