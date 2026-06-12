Toronto fue escenario de la segunda ceremonia de apertura del Mundial 2026, un evento que reunió música, expresiones culturales y miles de aficionados antes del debut de la selección de Canadá en el torneo. La actividad formó parte de las celebraciones previstas por los tres países anfitriones de la Copa del Mundo y se desarrolló en el estadio de la ciudad canadiense.

La jornada se realizó un día después del inicio oficial de la competencia en México. Con este nuevo acto protocolar, los organizadores buscaron resaltar el carácter multinacional del campeonato y la participación de las distintas comunidades que forman parte de esta edición histórica.

¡EL MUNDIAL LLEGÓ A CANADÁ!



Impresionante el inicio de la ceremonia de inauguración en Toronto, en la previa del partido ante Bosnia y Herzegovina en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pCeOloRR9f — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026





Artistas canadienses encabezaron el espectáculo

La programación artística estuvo integrada principalmente por figuras reconocidas de la música canadiense. Entre los participantes estuvieron Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez, quienes formaron parte de la puesta en escena preparada para recibir a los asistentes.

El espectáculo también contó con la participación de invitados internacionales. La propuesta buscó combinar distintas expresiones musicales para reflejar la diversidad cultural presente en el país anfitrión y en el torneo.

Como parte de las actividades protocolares, Alanis Morissette tuvo a su cargo la interpretación del himno nacional de Canadá. Por su parte, el violinista Aleksandar Gajić participó en la ejecución del himno de Bosnia y Herzegovina antes del encuentro entre ambas selecciones.

Alanis Morissette maravilhosa na abertura da Copa do Mundo no Canadá 🇨🇦 #WorldCup #alanismorissette pic.twitter.com/O1i9wjPaVg — May Kardashian 👩🏻‍💻💻🐚 (@maykardashian22) June 12, 2026

La ceremonia sirvió además como antesala del estreno de Canadá en la competencia. Miles de aficionados acompañaron el evento desde las tribunas, donde predominaban los colores de la selección local.

El actor y comediante Will Arnett intervino en el programa como embajador oficial del torneo en esta sede. Su participación estuvo enfocada en destacar el papel del deporte como espacio de encuentro entre personas de diferentes países y culturas.

Los organizadores señalaron que este tipo de actividades forman parte de la identidad que busca proyectar el Mundial 2026. La intención es que la competencia trascienda el ámbito deportivo y se convierta en una celebración compartida entre las naciones participantes.

La ceremonia se desarrolló en un recinto preparado para albergar varios compromisos de la Copa del Mundo. El despliegue logístico y los operativos implementados permitieron el ingreso de miles de espectadores para el inicio de las actividades futbolísticas en territorio canadiense.

Con esta segunda inauguración, Canadá dio inicio oficial a su participación como sede del torneo. La jornada combinó música, cultura y fútbol en una de las primeras grandes celebraciones del Mundial 2026.

¡EL SHOW DE MICHAEL!



Bublé también le puso su voz a la previa del partido entre Canadá y Bosnia por el #MundialEnDSPORTS. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/aPHhfxAFAh — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026