La banda estadounidense Foo Fighters confirmó su primer concierto en el Perú como parte de su gira mundial Take Cover Tour 2027.

El esperado espectáculo se realizará el 3 de marzo de 2027 en el Estadio San Marcos, en Lima, donde el grupo interpretará algunos de los temas más representativos de su trayectoria, además de canciones de su más reciente álbum, Your Favorite Toy (2026).

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.pe, con un cronograma de ventas dividido en tres etapas.

La preventa para fans (Artist PreSale) comenzará el 10 de agosto a las 10:00 a. m.

Posteriormente, el 11 de agosto se iniciará la preventa exclusiva BBVA, que ofrecerá un 15 % de descuento para quienes paguen con tarjetas de crédito o débito de la entidad financiera. Este beneficio estará vigente hasta el 13 de agosto a las 9:59 a. m. o hasta agotar el stock disponible.

La venta general empezará el 13 de agosto a las 10:00 a.m.

El repertorio incluirá sus grandes clásicos

Durante el concierto, Foo Fighters interpretará algunos de los temas más populares de su carrera, entre ellos:

Everlong

My Hero

Learn To Fly

Times Like These

Monkey Wrench

All My Life

Best of You

The Pretender

Walk

La banda también incluirá canciones de Your Favorite Toy (2026), su más reciente producción discográfica.

Más de tres décadas de trayectoria

Formada en 1995 y liderada por Dave Grohl, Foo Fighters es una de las bandas más reconocidas del rock contemporáneo.

A lo largo de su carrera ha publicado 12 álbumes de estudio, ha ganado 15 premios Grammy y forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.

La agrupación está integrada actualmente por Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin.