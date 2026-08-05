Víctor Angobaldo, recordado personaje de la farándula peruana, murió este miércoles 5 de agosto a los 63 años de edad, según informó la actriz cómica Patricia Alquinta en el programa de YouTube Show.pe.

“ Hoy dia la farándula está de luto... Quería informarles que ha fallecido Víctor Angobaldo, para muchos ‘El chocolatito’... acaba de fallecer ”, manifestó visiblemente afectada Alquinta.

En ese sentido, expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del empresario tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“ Mis condolencias a la familia, a todas las personas que lo conocemos, pero sobre todo a Javier Soriano que es como su hermano y me imagino cómo está en este momento ”, agregó.

“ Ya te vemos más tardecito para acompañarte junto a Angobaldo... Besos hasta el cielo ”, finalizó la actriz cómica.

Según Exitosa, Víctor Angobaldo murió luego de un accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete, este 5 de agosto, cuando viajaba en compañía de otras personas.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Luto en la farándula peruana: falleció Víctor Angobaldo tras un accidente de tránsito ocurrido en Cañete. El recordado personaje de televisión dejó de existir a los 63 años de edad.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐… pic.twitter.com/hTDcmL0qyy — Exitosa Noticias (@exitosape) August 5, 2026

Víctor Angobaldo Ávila fue un empresario que alcanzó notoriedad pública en 2009, luego de ser captado junto a la exporrista Shirley Cherres. También fue recordado por la polémica broma que le realizó Melcochita en el programa de Magaly Medina años atrás.

Meses antes de su fallecimiento, Angobaldo atravesaba problemas de salud. En febrero de 2026 requirió con urgencia donadores de sangre y, desde 2024, buscaba un donante para un trasplante de riñón.