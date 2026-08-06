El Ballet San Marcos celebrará sus 62 años de trayectoria artística con la presentación de “Resonancias”, una función que reunirá cinco obras de danza clásica y contemporánea el próximo 13 de agosto en el Auditorio Ella Dunbar Temple de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La propuesta busca destacar la creación coreográfica como uno de los pilares de la compañía, considerada la primera agrupación profesional de danza establecida en el Perú.

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Un recorrido entre la tradición y la creación contemporánea

La función estará integrada por cuatro obras de danza contemporánea creadas por coreógrafos del Ballet San Marcos y por el reconocido Pas de Deux de El Corsario, una de las piezas más representativas del repertorio clásico universal.

Bajo el título “Resonancias”, el programa propone una reflexión sobre la memoria, los afectos, la protesta, la violencia, la vida cotidiana y las relaciones humanas a través del movimiento.

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Las obras que integran el programa

La velada comenzará con Concertante, creación de María Elena Riera y Luis Antonio Valdivia, inspirada en la música del compositor peruano Celso Garrido-Lecca.

Luego se presentará el Pas de Deux de El Corsario, interpretado por Leila León y Raúl Trujillo.

El programa continuará con:

El eco de los pasos , de Dionarah Herrera , que aborda la búsqueda de identidad y las tensiones internas.

, de , que aborda la búsqueda de identidad y las tensiones internas. Niños de gasa, niños del mundo , creación e interpretación de Olivia Vallejos Montalván , inspirada en la infancia afectada por la guerra y el desplazamiento.

, creación e interpretación de , inspirada en la infancia afectada por la guerra y el desplazamiento. Mall, de Juan Salas Ariza, una propuesta contemporánea que reflexiona sobre el consumo y la sociedad actual.

Más de seis décadas impulsando la danza peruana

Fundado en 1964, el Ballet San Marcos es considerado la primera compañía profesional de danza del país y uno de los principales referentes de la formación, investigación y difusión de este arte en el Perú.

Con “Resonancias”, la agrupación busca celebrar su legado y mostrar la vigencia de una propuesta artística que continúa renovándose.

Ingreso libre

La función se realizará el jueves 13 de agosto, a las 7:00 p. m., en el Auditorio Ella Dunbar Temple, ubicado en la Ciudad Universitaria de la UNMSM (Av. Carlos Germán Amézaga s/n), con ingreso por la Puerta N.° 5.

El ingreso será gratuito.