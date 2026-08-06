La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) saludó este jueves la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de retirar el proyecto que planteaba permitir la participación de inversionistas privados en sus competiciones, incluidos los Mundiales.

No obstante, la organización expresó su preocupación por la forma en que fue impulsada la iniciativa y cuestionó las “reiteradas acciones unilaterales” adoptadas por el organismo rector del fútbol mundial.

Conmebol pide respetar los mecanismos institucionales

En un comunicado, la entidad presidida por Alejandro Domínguez manifestó, de manera unánime, su preocupación por las decisiones tomadas sin recurrir al diálogo ni a los procedimientos institucionales establecidos.

“De manera unánime, expresamos nuestra preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones”, señaló la Conmebol.

Aunque el pronunciamiento no menciona directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mensaje hace referencia al manejo del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Critican impacto del proyecto en la imagen del fútbol

La Conmebol sostuvo que la propuesta desplazó el protagonismo deportivo alcanzado durante el Mundial de 2026 hacia un debate centrado en la gobernanza del fútbol.

“En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza”, indicó.

Asimismo, remarcó que el marco institucional constituye una garantía para todas las asociaciones miembro y exhortó a privilegiar el diálogo, el respeto de las normas y el intercambio constructivo.

“Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos. El fútbol es de todos”, agregó.

Conmebol mantiene respaldo a Infantino

Pese a las críticas por el manejo del proyecto, la Conmebol continúa respaldando la reelección de Gianni Infantino, quien hasta el momento es el único candidato para las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo de 2027.

La confederación sudamericana también impulsa la propuesta de ampliar el Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones, iniciativa para la cual espera el respaldo del titular de la FIFA.

El proyecto para permitir el ingreso de capital privado a las actividades comerciales y deportivas de la FIFA fue retirado luego de recibir una fuerte oposición de distintas confederaciones, especialmente de la UEFA, que este jueves ratificó que mantiene su boicot a las competiciones organizadas por el organismo internacional.