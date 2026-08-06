La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció este jueves que mantiene el boicot a las competiciones organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), incluidos los Mundiales, al considerar que no se han cumplido las condiciones planteadas para restablecer las relaciones entre ambas instituciones.

En un pronunciamiento remitido a la agencia AFP, la UEFA señaló que, aunque la FIFA retiró el proyecto para abrir su estructura comercial a inversores privados externos, esa decisión no resulta suficiente para levantar la medida.

UEFA exige garantías para evitar nuevos intentos

La organización europea recordó que sus federaciones miembros condicionaron su participación en las competiciones de la FIFA no solo al retiro del proyecto, sino también a que existan garantías de que iniciativas similares no volverán a plantearse.

“Las federaciones miembro de la UEFA han sido muy claras sobre las condiciones vinculadas a su no participación en las competiciones de la FIFA”, indicó el organismo.

Asimismo, sostuvo que esas condiciones “no se han cumplido” y reiteró que ha perdido la confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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Respuesta al respaldo expresado por la FIFA

El miércoles, tras una reunión de emergencia celebrada en Marruecos, la FIFA reconoció que hubo “errores” en la gestión del proyecto y ofreció disculpas por la propuesta que finalmente fue retirada.

Sin embargo, el Consejo de la FIFA también expresó su respaldo a Gianni Infantino, a quien calificó como el único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro del organismo.

La UEFA respondió con dureza a esa declaración.

“La declaración de ayer, procedente de algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de sus favores), afirmando que están de acuerdo con él, no cambia nada”, manifestó la entidad europea.

Proyecto generó amplio rechazo internacional

La iniciativa impulsada por la FIFA planteaba la creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados externos, propuesta que fue anunciada la semana pasada y que generó un amplio rechazo entre varias confederaciones.

Ante las críticas, la FIFA decidió retirar el proyecto pocos días después.

Además de la UEFA, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) también expresó su oposición a la propuesta.

Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) mantiene una posición favorable a Gianni Infantino y tiene previsto ratificar su respaldo durante una reunión de su Comité Ejecutivo en El Cairo.

Infantino, único candidato declarado hasta el momento para las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo de 2027, continúa enfrentando cuestionamientos por este episodio.