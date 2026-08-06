Una persona falleció y otra fue detenida durante una intervención policial registrada en el jirón Buena Vista, en el sector de Conchopata, cerca del puente Ejército, en el distrito Andrés Avelino Cáceres, provincia de Huamanga (Ayacucho). El hecho se produjo luego de que agentes de la Policía Nacional acudieran al lugar tras un presunto ataque con arma blanca.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos habrían intentado agredir con un cuchillo a un hombre identificado como Manuel López. Al advertir el riesgo que enfrentaba la víctima, un efectivo policial hizo uso de su arma de reglamento para neutralizar la amenaza.

Como consecuencia de la intervención, uno de los presuntos agresores falleció por impactos de bala, mientras que el segundo fue reducido y trasladado a una dependencia policial, donde permanece detenido para las investigaciones correspondientes.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por los constantes hechos de violencia e inseguridad que, según indicaron, estarían relacionados con la presunta venta de estupefacientes en la zona. Asimismo, solicitaron a las autoridades reforzar los operativos para recuperar la tranquilidad del barrio.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades del caso.