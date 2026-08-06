Una protesta de pobladores del centro poblado de Huachuapampa, en el distrito de Paucarbamba (Churcampa, Huancavelica), generó momentos de tensión luego de que un grupo de manifestantes increpara al alcalde distrital, Guillermo García Moscoso, por el presunto incumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad.

Según los pobladores, la autoridad se comprometió a construir un parque como reconocimiento a Huachuapampa tras obtener el primer lugar en un campeonato deportivo intercomunal. Sin embargo, aseguran que la obra no se ejecutó, lo que motivó la movilización y el reclamo contra el alcalde.

Durante la protesta, los manifestantes retiraron al alcalde del local municipal e intentaron llevarlo hasta un espacio público de la comunidad. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales y versiones de los asistentes, algunos buscaban someterlo a un acto de humillación pública vistiéndolo con prendas de mujer.

La intervención de efectivos de la Policía Nacional evitó que la situación escalara y permitió resguardar la integridad de la autoridad edil. Hasta el momento, la municipalidad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los reclamos formulados por la población.