Un fuerte incendio se registró en una ferretería en Huaral, ubicada en la Av. Jorge Chávez, en la altura de la Av. Mariscal Cáceres.

Siete unidades de bomberos llegaron hasta la zona del incendio para atender la emergencia. Sin embargo, según RPP, los vecinos reportaron que no habría disponibilidad de agua y que el servicio eléctrico fue suspendido. Además, señalaron que esperan apoyo de Ancón y solicitaron ayuda a las autoridades.

Hasta el momento, se desconoce si hay personas afectadas por el incendio. Los bomberos llegaron cuando el fuego ya se encontraba extendido y una gran columna de humo negro era visible a varios kilómetros de distancia. Personal de Defensa Civil y otras entidades se trasladan a la zona para apoyar en la emergencia.

Cabe señalar que el establecimiento afectado se ubica frente a una Cooperativa de Ahorro y Crédito y un conocido colegio. Sin embargo, debido al feriado, no había trabajadores ni estudiantes en dichos lugares. Los vecinos también señalaron haber escuchado explosiones durante el incendio.