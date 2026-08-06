El bruxismo es un trastorno que provoca que las personas aprieten o rechinen los dientes de manera involuntaria, especialmente durante el sueño. Aunque suele pasar desapercibido, esta condición puede ocasionar desgaste dental, fracturas, molestias musculares y afectar el descanso.

La Dra. Vanessa Bermúdez García, directora de Gestión Académica de la carrera de Odontología de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), explicó que el bruxismo está relacionado con la hiperactividad de los músculos de la masticación y suele asociarse a factores físicos y emocionales.

“Actualmente observamos más casos de bruxismo debido al estilo de vida moderno, marcado por el estrés constante, la sobrecarga laboral o académica y la falta de un descanso adecuado”, señaló la especialista.

¿Cómo identificar el bruxismo?

Muchas personas desconocen que padecen este trastorno porque ocurre mientras duermen. Sin embargo, existen señales que pueden alertar sobre su presencia.

Entre los síntomas más frecuentes figuran:

Dolor o cansancio en la mandíbula al despertar.

Dolores de cabeza, especialmente en las sienes.

Sensibilidad dental sin causa aparente.

Chasquidos al abrir o cerrar la boca.

Desgaste o pequeñas fracturas en los dientes.

Rechinamiento de dientes durante la noche, detectado por familiares o la pareja.

Según Bermúdez, una evaluación odontológica permite confirmar el diagnóstico y evitar complicaciones mayores.

¿Qué consecuencias puede generar?

Cuando no recibe tratamiento, el bruxismo puede producir un desgaste progresivo del esmalte dental, fracturas en piezas dentales y restauraciones, fisuras e incluso movilidad de los dientes.

Además, las molestias musculares y los dolores persistentes pueden afectar la concentración, disminuir el rendimiento laboral o académico y alterar la calidad del sueño.

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¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar bruxismo?

La especialista señala que cualquier persona puede presentar esta condición, aunque existen grupos con mayor predisposición:

Estudiantes universitarios.

Jóvenes profesionales con altos niveles de estrés.

Niños y adolescentes durante periodos de evaluaciones.

Personas con ansiedad o rasgos perfeccionistas.

Quienes consumen frecuentemente café, bebidas energéticas, alcohol, cigarrillos o vapeadores.

Pacientes con trastornos del sueño, como insomnio o apnea.

¿Cómo se puede controlar el bruxismo?

Aunque no existe una cura definitiva, el trastorno puede controlarse mediante un tratamiento integral.

Entre las alternativas más utilizadas destacan:

Uso de férulas de descarga elaboradas por un odontólogo.

Fisioterapia para relajar la musculatura facial y cervical.

Técnicas para controlar el estrés, como ejercicios de respiración o meditación.

Acompañamiento psicológico cuando sea necesario.

Asimismo, la especialista recomienda mejorar los hábitos de descanso, reducir el consumo de cafeína y bebidas energéticas durante la tarde y la noche, evitar alimentos excesivamente duros y practicar actividades recreativas o deportivas que ayuden a disminuir la tensión.

“El tratamiento no debe enfocarse únicamente en proteger los dientes. También es necesario identificar qué está originando el bruxismo para controlar el problema desde su causa”, concluyó Bermúdez.