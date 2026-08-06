Los olvidos recurrentes, la pérdida involuntaria de peso y las alteraciones en el apetito suelen asociarse al envejecimiento. Sin embargo, especialistas advierten que estos cambios también pueden ser señales tempranas de enfermedades cognitivas, problemas nutricionales o afecciones crónicas que requieren evaluación médica.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), entre enero y agosto de 2025 se registraron 13.067 casos de Alzheimer en el país. Del total de diagnósticos, el 63 % correspondió a mujeres y el 37 % a hombres, lo que evidencia una mayor prevalencia de la enfermedad en la población femenina.

“La detección temprana permite retrasar el deterioro funcional, preservar la independencia y mejorar la calidad de vida del adulto mayor”, señaló la Dra. Ale Riofrío Seminario, médica especialista en Geriatría de Clínica AUNA Piura.

Seis señales que no deben pasarse por alto

La especialista recomienda consultar con un profesional de salud cuando el adulto mayor presente alguno de estos cambios de forma persistente:

Olvidos frecuentes que afectan las actividades diarias.

que afectan las actividades diarias. Pérdida de peso sin una causa aparente.

sin una causa aparente. Disminución del apetito o cambios importantes en la alimentación.

o cambios importantes en la alimentación. Desorientación en tiempo o espacio.

en tiempo o espacio. Cambios en la conducta o el estado de ánimo .

. Dificultad para realizar tareas habituales.

Según Riofrío, estas manifestaciones pueden estar relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, pero también con trastornos nutricionales, enfermedades crónicas o efectos secundarios de algunos medicamentos.

La evaluación geriátrica integral

La especialista explicó que una evaluación geriátrica integral permite analizar el estado físico, cognitivo, nutricional y funcional del paciente para identificar factores de riesgo y diseñar un tratamiento personalizado.

Este abordaje también facilita el seguimiento continuo del adulto mayor, especialmente después de una hospitalización o ante enfermedades crónicas, con el objetivo de preservar su autonomía y bienestar.

En AUNA, este proceso se desarrolla mediante un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en geriatría, nutrición, psicología, terapia física y otras áreas médicas.

La prevención mejora la calidad de vida

Los especialistas resaltan que no todos los olvidos o cambios físicos forman parte del envejecimiento normal. La identificación temprana de estas señales permite intervenir oportunamente y brindar un tratamiento que contribuya a mantener la funcionalidad y la independencia del adulto mayor.