Claudia Salazar decidió hablar sobre su experiencia en La Bella Luz y reveló, en declaraciones a ‘América Hoy’, los hechos que denunció haber vivido durante su permanencia en la orquesta. Su testimonio se suma al de Naldy Saldaña y otras exintegrantes que señalaron a César Sánchez Chavesta por conductas de acoso sexual.

“ En el año 2024... Él prácticamente si no le hacías caso, no te daba canciones o te quitaba canciones, no te hacía cantar, te congelaba artísticamente. También me invitaba a salir, me decía para ensayar en mi casa. Todo eso yo se lo comenté al señor Óscar (Custodio), fui con mi pareja y le dijimos todo y la respuesta que recibí fue: ”Pero eso depende de ti". Todo siguió igual... ”, expresó la joven cantante.

La cantante relató además que habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Calín Sánchez, hermano del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

“ Me pasó algo similar a lo que le pasó a Naldy. En ese video de Naldy, es el baño, yo salía del baño y el señor Calín entraba y me agarró la barriga, que estaba descubierta porque estaba en top y pantalón. Me quedé en shock, el se rió y entró. A mí me han pasado muchas cosas allá. Si no fuera por Naldy que alzó la voz, yo seguiría callada ”, manifestó Claudia Salazar entre lágrimas.

La cantante también contó que fue víctima de humillaciones por parte de miembros del equipo de La Bella Luz después de revelar a Pilar Torres, esposa de Óscar Custodio, que se encontraba en tratamiento psicológico tras los hechos que denunció.

“ No solamente por parte del señor César recibí humillaciones. Cuando me iba retirar, le comenté a la esposa del señor Óscar que estaba llevando terapia para estar bien. Solo lo sabía ella y el señor Óscar, y a los días todos los sabían, me decían: ‘La loca...’ mencionaba comentarios, ‘Ay, voy a ir al psicólogo’, cosas así, tanto arriba del escenario como abajo ”, lamentó.