Óscar Custodio fue cuestionado EN VIVO por Magaly Medina luego de que su programa difundiera audios de una conversación que mantuvo con Naldy Saldaña, quien denunció a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos. La conductora criticó la postura del líder de la agrupación y señaló que su reacción no habría correspondido a la gravedad de la denuncia.

La ‘Urraca’ criticó la postura de Custodio durante la conversación y señaló que, tras conocer la denuncia, no habría mostrado el respaldo esperado hacia Naldy Saldaña. Según la periodista, el empresario parecía más enfocado en cuestionar cómo se obtuvieron las pruebas que en la gravedad de los señalamientos contra César Sánchez Chavesta.

Según los audios difundidos por el programa, Custodio conversó con Saldaña sobre la denuncia presentada contra Sánchez Chavesta. Durante el diálogo, la artista manifestó que no permitiría que el exdirector musical repitiera presuntas conductas de esa naturaleza.

“ Don Oscar se está dando cuenta de la gravedad de las cosas... o sea está teniendo a una persona que a cualquier chica que ingrese le puede hacer lo mismo ”, indicó Naldy en el diálogo difundido.

Sin embargo, uno de los momentos que generó cuestionamientos ocurrió cuando Custodio hizo referencia a la forma en que Naldy Saldaña obtuvo los videos que presentó como parte de su denuncia.

“ No hay necesidad como te digo de grabar, ahí lo estás exponiendo al chico porque nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras ”, se escucha expresar al empresario.

Tras escuchar los audios en el set, Magaly Medina confrontó a Óscar Custodio y cuestionó que, a su parecer, su principal preocupación estuviera centrada en la forma en que Naldy Saldaña obtuvo las imágenes presentadas como evidencia.

“ Usted estaba más preocupado por cómo ella había grabado, usted estaba más preocupado en eso, no le interesaba un pepino lo que ella estaba reclamando con justa razón. Esto es realmente, no solo que hubo un agresor, sino que usted ha sido su cómplice y eso puede tener algún tipo de penalidad, por algo que ha ocultado ”, dijo Medina, e incluso señaló que su actitud podría interpretarse como una forma de complicidad frente al caso.

Ante los cuestionamientos de la ‘Urraca’, Custodio admitió que pudo haber actuado de otra manera y pidió disculpas por la forma en que manejó la situación relacionada con César Sánchez Chavesta.

“ Yo debo asumir... Bueno, la verdad, yo nuevamente pido perdón a todo esto lo que ha pasado. Actué mal, no hice lo que tenía que hacer, de repente me ganó el momento de ser familiar de él ”, sostuvo el líder de La Bella Luz.