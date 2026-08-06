A pocos días de celebrar su 494.° aniversario, Piura enfrenta un escenario que podría comprometer la recuperación económica alcanzada durante el último año. Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que el nuevo Fenómeno El Niño representa una amenaza para la región, especialmente para el agro, la pesca y la manufactura, sectores que en conjunto representan cerca del 20% de la economía regional y que son altamente sensibles a las condiciones climáticas.

El análisis señala que, entre 2007 y 2019, el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de Piura creció en promedio 2,8% por año, por debajo del promedio nacional de 3,4%. Aun así, durante ese periodo la pobreza se redujo de 54,2% a 24,2%, permitiendo que más de 468 mil piuranos dejaran esa condición. Sin embargo, tras la pandemia el crecimiento económico prácticamente se estancó, con un avance promedio anual de apenas 0,1%, inferior al promedio nacional de 0,6%. Como consecuencia, la pobreza volvió a incrementarse hasta alcanzar el 28,1%, lo que significó que más de 105 mil personas regresaran a esa situación.

Durante el 2025 la economía regional mostró señales de recuperación al crecer 4,3%, por encima del promedio nacional de 3,4%. Este desempeño fue impulsado principalmente por la manufactura, que avanzó 13,2% gracias a una mayor producción de derivados pesqueros, como harina, congelados y conservas, favorecida por mejores temporadas de pesca. No obstante, el IPE advierte que este escenario podría cambiar. “El sector pesquero ya se vio afectado, tras la suspensión definitiva de la primera temporada de captura de anchoveta en la zona norte-centro por el calentamiento anómalo del mar. Esto también afectará al sector manufactura”, señala el informe.

El agro, que concentra cerca de un tercio del empleo regional, también enfrenta un panorama de alta vulnerabilidad. Entre enero y mayo de este año creció 27,4%, impulsado por la mayor producción de arroz y limón. Sin embargo, el documento recuerda que durante el último Fenómeno El Niño, entre 2023 y 2024, “el 14,5% de sus hectáreas cosechadas fueron afectadas por lluvias y deslizamientos”. Además, las condiciones climáticas favorecieron la expansión de plagas.

El informe también pone en evidencia las brechas que aún enfrenta Piura en servicios básicos. Según el Índice de Competitividad Regional (INCORE), la región ocupa el noveno lugar entre las menos competitivas del país. Además, registra el segundo menor porcentaje de hogares con acceso a desagüe, con apenas 60,1%. En agua para consumo humano, la situación es aún más crítica. Solo el 9,4% de la población recibe agua con niveles adecuados de cloro residual, muy por debajo del promedio nacional de 41,7%.

La inseguridad ciudadana es otro de los factores que preocupa. El estudio indica que entre 2019 y 2025 las denuncias por extorsión se multiplicaron más de ocho veces, mientras que la tasa de homicidios pasó de 0,99 a 6,95 por cada cien mil habitantes, el mayor incremento registrado entre todas las regiones del país.

Frente a este panorama, el Instituto Peruano de Economía sostiene que Piura necesita fortalecer su capacidad de gestión para enfrentar el Fenómeno El Niño y mantener el crecimiento económico. En ese sentido, señala que “de cara a las próximas elecciones regionales, Piura necesita autoridades con capacidad técnica para recuperar un ritmo de crecimiento que permita reducir nuevamente la pobreza”.