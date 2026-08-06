Mary Meza, esposa de César Sánchez Chavesta, se pronunció sobre la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz y dio una versión distinta a la expuesta por la exintegrante de la agrupación.

La pareja del músico afirmó que aún existen detalles del caso que no han sido revelados. Asimismo, señaló que Sánchez Chavesta no puede pronunciarse públicamente debido al proceso legal que enfrenta actualmente.

En diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’, Mary Meza expresó su indignación por la situación y aseguró que el caso tendría aspectos que aún no han sido revelados públicamente.

“ Mi esposo no lo puede hacer porque está llevando un proceso judicial... es un tema demasiado delicado que yo como mujer me indigno, pero acá hay que ver el detrás. Lamentablemente no es de ahora, viene pasando desde hace dos años ”, sostuvo.

Durante sus declaraciones, la esposa del músico aseguró que César Sánchez le contó sobre una presunta relación con Naldy Saldaña y afirmó que se enteró de estos detalles recién en los últimos días.

“ Mi esposo ha llevado una relación clandestina con la señorita... de situaciones como se ha visto en las cámaras... la señorita ha tenido otras relaciones clandestinas con otros integrantes del grupo ”, señaló ante las cámaras del programa de la ‘Urraca’.

Naldy Saldaña niega romance con director de ‘La Bella Luz’: “Me parece muy bajo intentar tapar este tipo de situaciones”

La excantante de ‘La Bella Luz’, Naldy Saldaña, habló en ‘Magaly TV, La Firme’ sobre la denuncia que interpuso contra César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual. La artista sostuvo que las imágenes presentadas como evidencia confirmarían su relato de los hechos.

La cantante afirmó que los videos, en los que se observa al director musical tocándola e intentando besarla, representan una evidencia de lo ocurrido. Además, cuestionó que ‘La Bella Luz’ haya anunciado una investigación interna tras la difusión del material.

“ Yo pienso que me da mucha tristeza y yo pienso que es evidente las imágenes como para que ellos digan que van a analizar, que van a investigar cuando las imágenes están claras ”, manifestó la exvocalista.

La artista se pronunció sobre los rumores que la vinculan con César Sánchez Chavesta y los descartó por completo. Además, señaló que era previsible que aparecieran especulaciones tras hacer pública su acusación.

“ Ahora, no me sorprendería, la verdad, que digan que yo he sido pareja o que he tenido algo sentimental con este señor, no me sorprendería porque tengo ya muchas personas que me lo están mencionando y, de verdad, me parece muy bajo intentar tapar este tipo de situaciones tan evidentes con ese tipo de cosas ”, expresó.