El Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio a conocer los avances del proceso de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en la provincia de Nasca, donde perdieron la vida 13 personas: dos tripulantes peruanos (el piloto y el copiloto) y once turistas extranjeros, entre ellos siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles.

Tragedia aérea

El gerente de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dr. José Luis Pacheco de La Cruz, explicó que, tras conocerse el siniestro, se activó de inmediato un protocolo especializado para garantizar una investigación técnico-científica y una correcta identificación de las víctimas.

Según detalló, la Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal dispuso la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por médicos legistas, cirujanos dentistas forenses, un antropólogo forense y técnicos de necropsia provenientes de Lima, quienes se trasladaron a la región Ica para reforzar las labores desarrolladas por el personal local.

Pacheco indicó que los cuerpos fueron ingresados de manera individual, debidamente embalados y rotulados, procedimiento que permitió cotejar cada caso con las actas de levantamiento de cadáver y realizar una primera individualización mediante características físicas, como talla, edad, sexo y otros rasgos anatómicos.

Uno de los principales desafíos del proceso fue la identificación de los once pasajeros extranjeros. Para ello, el equipo forense coordinó directamente con los consulados de Italia, España y Alemania, cuyos representantes remitieron odontogramas, radiografías, fotografías recientes y otros registros que facilitaron la comparación de información durante las diligencias.

“Los representantes de los consulados de España, Italia y Alemania nos remitieron odontogramas, radiografías e imágenes donde se mostraban las vestimentas recientes y previas al abordaje de la aeronave. Eso nos sirvió mucho para realizar el cotejo correspondiente”, explicó el gerente de Criminalística.

No obstante, precisó que esta identificación constituye una fase médico-legal preliminar y que la confirmación definitiva se obtendrá mediante análisis genéticos.

Como parte del procedimiento, se extrajeron muestras óseas de las víctimas, las cuales serán enviadas al laboratorio de la Unidad de Biología Molecular de Ayacucho para la homologación de ADN, debido a su cercanía con el distrito fiscal encargado del caso.

“Los 13 cuerpos ya han sido identificados desde el punto de vista forense. Sin embargo, esta identificación debe ser corroborada mediante la homologación de ADN para tener una confirmación al cien por ciento”, señaló.

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