Un adulto mayor de 76 años fue encontrado sin vida junto a la tumba de su hija en el cementerio del distrito de Huayucachi, en la provincia de Huancayo. Pobladores de la zona alertaron del hecho a la Policía Nacional, cuyos efectivos acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como Gerardo Claudio Ríos. De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría ingresado al camposanto presuntamente en estado de ebriedad y falleció a causa de una posible hipotermia. No obstante, las autoridades señalaron que será la necropsia la que determine las causas exactas de su deceso.

Se conoció que la hija del adulto mayor falleció durante la pandemia de la COVID-19 y se encontraba sepultada en el cementerio donde fue hallado el cuerpo.

Tras las diligencias de ley, el cadáver fue trasladado a la morgue central de Hualhuas, donde se realizará la necropsia correspondiente como parte de las investigaciones.