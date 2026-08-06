La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que aceptó la renuncia de Luis Corrales Dolmos al cargo de director de la Dirección Técnico Normativa Superior Universitaria, luego de un reportaje difundido por el programa Contracorriente de Willax TV.

A través de un comunicado emitido el 5 de agosto, la entidad precisó que la dimisión del funcionario no afecta las investigaciones que se desarrollan en el ámbito administrativo.

Sunedu asegura continuidad de las investigaciones

En el pronunciamiento, la institución señaló que la renuncia de Corrales Dolmos “ha sido aceptada” y remarcó que esta decisión “no perjudica en lo absoluto las investigaciones que en el ámbito administrativo se vienen realizando”.

Asimismo, expresó su disposición de brindar toda la información que sea requerida por las autoridades competentes en relación con el caso.

Entidad se pronuncia sobre la denunciante

La Sunedu también indicó que la denunciante mantiene, hasta la fecha, una orden de servicio vigente con la institución, precisando este aspecto dentro del comunicado oficial.

La entidad no brindó mayores detalles sobre el proceso administrativo ni sobre el contenido de la denuncia.

Reiteran rechazo al acoso y hostigamiento

En la parte final del comunicado, la Sunedu reiteró su rechazo a cualquier forma de acoso u hostigamiento laboral o sexual contra la mujer.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el respeto de la legalidad y del debido procedimiento para esclarecer los hechos materia de investigación.

El comunicado fue difundido desde Lima con fecha 5 de agosto de 2026.