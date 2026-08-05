El centro comercial MegaPlaza albergará del 6 al 9 de agosto la primera edición de la feria “Café, Chocolate & Bienestar”, un evento que reunirá a productores, especialistas y emprendedores vinculados al café y al cacao peruano.
La actividad, organizada por Corporación Multiferias, se desarrollará en el ingreso principal del establecimiento con entrada libre y contará con una variada programación dirigida al público de todas las edades.
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Más de 40 productores participarán en la feria
El evento reunirá a más de 40 productores directos provenientes de regiones cafetaleras y cacaoteras como Cusco, Junín y la Selva Central.
Los asistentes podrán adquirir cafés de especialidad, chocolates de fino aroma y productos naturales directamente de sus productores. Además, la feria ofrecerá opciones como cafés helados de autor y exhibiciones de barismo en vivo, en respuesta a las altas temperaturas registradas durante el invierno limeño.
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Talleres, catas y charlas especializadas
Durante los cuatro días se desarrollarán talleres sobre métodos de filtrado, experiencias sensoriales para conocer perfiles de taza y técnicas de extracción de café.
La programación también incluye charlas sobre las propiedades del cacao peruano y exposiciones relacionadas con la preparación del café, dirigidas por especialistas del sector.
Espectáculos musicales y actividades culturales
La feria contará con una agenda artística que incluirá presentaciones de danzas tradicionales de la selva y del Cusco, conciertos y tributos musicales.
Entre las actividades anunciadas figuran:
- Tributo a Pedro Suárez-Vértiz.
- Tributo a José José.
- Tributo a Luis Miguel.
- Presentaciones de Valeria Corazao, Kiomy Fernández, Danny Loo y Lorena Blume.
- Cierre con un Coffee Party el domingo 9 de agosto.
Ingreso gratuito
La feria “Café, Chocolate & Bienestar” estará abierta del 6 al 9 de agosto en el ingreso principal de MegaPlaza, con acceso libre para todos los visitantes.