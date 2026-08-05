El centro comercial MegaPlaza albergará del 6 al 9 de agosto la primera edición de la feria “Café, Chocolate & Bienestar”, un evento que reunirá a productores, especialistas y emprendedores vinculados al café y al cacao peruano.

La actividad, organizada por Corporación Multiferias, se desarrollará en el ingreso principal del establecimiento con entrada libre y contará con una variada programación dirigida al público de todas las edades.

Más de 40 productores participarán en la feria

El evento reunirá a más de 40 productores directos provenientes de regiones cafetaleras y cacaoteras como Cusco, Junín y la Selva Central.

Los asistentes podrán adquirir cafés de especialidad, chocolates de fino aroma y productos naturales directamente de sus productores. Además, la feria ofrecerá opciones como cafés helados de autor y exhibiciones de barismo en vivo, en respuesta a las altas temperaturas registradas durante el invierno limeño.

Talleres, catas y charlas especializadas

Durante los cuatro días se desarrollarán talleres sobre métodos de filtrado, experiencias sensoriales para conocer perfiles de taza y técnicas de extracción de café.

La programación también incluye charlas sobre las propiedades del cacao peruano y exposiciones relacionadas con la preparación del café, dirigidas por especialistas del sector.

Espectáculos musicales y actividades culturales

La feria contará con una agenda artística que incluirá presentaciones de danzas tradicionales de la selva y del Cusco, conciertos y tributos musicales.

Entre las actividades anunciadas figuran:

Tributo a Pedro Suárez-Vértiz .

. Tributo a José José .

. Tributo a Luis Miguel .

. Presentaciones de Valeria Corazao , Kiomy Fernández , Danny Loo y Lorena Blume .

, , y . Cierre con un Coffee Party el domingo 9 de agosto.

Ingreso gratuito

La feria “Café, Chocolate & Bienestar” estará abierta del 6 al 9 de agosto en el ingreso principal de MegaPlaza, con acceso libre para todos los visitantes.