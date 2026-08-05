Un grupo de delincuentes a bordo de una motocicleta realizó dos disparos contra la puerta de un puesto de venta de ropa en el pasaje Santa Rosa, en el distrito de Villa El Salvador. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si el atentado estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

Según informó América Noticias, el ataque ocurrió alrededor de las 2:00 a. m., cuando los establecimientos comerciales del sector permanecían cerrados. Tras lo sucedido, el propietario del negocio decidió suspender de manera indefinida sus actividades para proteger su integridad y la de su familia.

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Policía investiga posible móvil extorsivo

Las diligencias quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, cuyos agentes inspeccionaron la escena para recoger evidencias balísticas y determinar las circunstancias del atentado.

Además, la Policía busca ubicar al propietario del establecimiento para conocer si recibió amenazas o mensajes extorsivos antes del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del hecho.

Cámaras no registraron el ataque

Aunque en la zona existen varias cámaras de seguridad instaladas por comerciantes y vecinos, los dispositivos no captaron el momento de los disparos debido a los ángulos de cobertura.

Los investigadores revisan otras grabaciones ubicadas en vías cercanas, especialmente en la ruta hacia la avenida Revolución, con el objetivo de identificar la motocicleta utilizada por los atacantes.

Vecinos reclaman mayor seguridad

Comerciantes y residentes del sector 2 de Villa El Salvador denunciaron la escasa presencia policial y de serenazgo durante las noches y madrugadas.

Los vecinos señalaron que se trata del primer ataque a balazos registrado contra un negocio del pasaje Santa Rosa y expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos contra pequeños emprendedores.

Asimismo, solicitaron reforzar el patrullaje preventivo para evitar nuevos atentados.