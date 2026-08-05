Dos vehículos de transporte público de la empresa Vipusa quedaron completamente calcinados tras incendiarse durante la madrugada de este miércoles en el sector Villa Los Reyes, en el distrito de Ventanilla.

Según América Noticias, el siniestro se registró alrededor de las 2:30 a. m., cuando ambos vehículos comenzaron a arder, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona. El propietario de las unidades intentó sofocar las llamas, pero se descompensó durante la emergencia y tuvo que ser atendido por paramédicos del Cuerpo General de Bomberos.

En un primer momento, se especuló que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito. Incluso, el propietario declaró ante los medios de comunicación que descartaba que el hecho estuviera relacionado con un caso de extorsión.

No obstante, el atestado policial recoge una versión distinta. Según el documento, el dueño de las unidades manifestó a las autoridades que viene siendo víctima de extorsión, por lo que no se descarta que el incendio haya sido producto de un atentado.

Peritos de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes en la escena para determinar el origen del fuego y establecer si el siniestro fue accidental o provocado.

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Incendio consume dos unidades de transportes en Ventanilla



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