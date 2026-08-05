La cuenta regresiva ha comenzado y Pisco se alista para convertirse en el epicentro del automovilismo nacional al albergar la decisiva final del Campeonato Rally ACP 2026 este domingo 9 de agosto. Los áridos y exigentes caminos de la provincia serán el escenario de una jornada cargada de adrenalina y velocidad, donde 39 tripulaciones de élite buscarán consagrarse en la última fecha de la temporada. Frente a la magnitud del evento, las autoridades y organizadores han instado al público a disfrutar del espectáculo de manera responsable, ubicándose únicamente en las zonas de seguridad autorizadas.

Programación de Rally

El gran orgullo y centro de atención para el público local será la participación de los hermanos Santiago y Joaquín Aguayo, destacados pilotos pisqueños que saldrán a defender la casa y buscar la gloria en su propia tierra. Al mando de su vehículo en la exigente categoría S2000, los hermanos Aguayo parten como los grandes favoritos de la hinchada local gracias a su destreza técnica y al conocimiento milimétrico del terreno. Aun así, la batalla por el podio será feroz frente a experimentadas figuras del motor como Mario Hart, Raúl Orlandini, Annia Cilloniz y Samuel Dyer Jr.

Las actividades del evento comenzarán el viernes 7 de agosto a las 10:00 de la mañana con la primera revisión técnica en el Automóvil Club Peruano. El sábado 8 continuará la revisión en el Estadio Municipal Inkari desde las 10:00 a.m., seguida por la esperada Partida Simbólica en la Plaza de Armas de Pisco a las 7:00 de la noche y la publicación oficial del orden de partida a las 9:00 p.m. en las plataformas digitales del campeonato.

El día central de competencia, el domingo 9 de agosto, iniciará a las 09:42 a.m. con la salida del primer vehículo desde el Estadio Municipal Inkari, dando paso a la largada del primer tramo cronometrado (PE1) en Caucato a las 10:00. El retorno del primer auto al parque cerrado en el Estadio Municipal Inkari está programado para las 2:40 de la tarde, culminando la jornada histórica con la ceremonia de premiación de los campeones a las 4:30 de la tarde en el mismo recinto.

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