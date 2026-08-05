Tras la entrega del terreno del ex Hospital de Contingencia, ubicado en el sector La Esperanza, a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para la construcción del futuro Hospital Oncológico de Huánuco, el médico oncólogo Luis Beraún Milla reiteró sus observaciones sobre el proyecto durante una reunión con el gobernador regional Antonio Pulgar Lucas y funcionarios del sector Salud.

El encuentro se realizó en la clínica del especialista, donde el gobernador, acompañado por el director regional de Salud y otros funcionarios, escuchó los cuestionamientos planteados por Beraún Milla, quien participó en la creación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro, en Huancayo.

El oncólogo expresó su preocupación por la ubicación y el diseño del futuro establecimiento de salud. Según explicó, el proyecto carece de una visión de crecimiento al haberse planteado sobre el terreno del hospital de contingencia, en La Esperanza. A su juicio, en pocos años el hospital podría superar su capacidad de atención y no tendría espacio para futuras ampliaciones.

Durante la reunión, el especialista aclaró que sus observaciones buscan contribuir al fortalecimiento del proyecto.

“Nadie está en contra del hospital oncológico, pero tenemos nuestro punto de vista: no tiene visión de futuro. Yo he visto cómo crece un hospital”, manifestó.

Beraún Milla también cuestionó el presupuesto previsto para la obra, al considerar que supera ampliamente el monto que demandó la construcción del IREN Centro en Huancayo.

Asimismo, reveló que anteriormente recibió una invitación para revisar el proyecto, aunque nunca se formalizó su participación. “De forma informal, Gustavo Barrera me invitó a conversar y ver el hospital de contingencia para conocer mi opinión”, comentó.

Tras escuchar sus observaciones, el gobernador regional Antonio Pulgar Lucas invitó formalmente al especialista a integrar el equipo técnico encargado de revisar el Plan Médico Funcional (PMF) del futuro Hospital Oncológico, antes de que el documento sea aprobado.