Pisco volverá a convertirse en la capital del automovilismo nacional con la realización del Rally Pisco 2026, competencia que marcará la fecha final del Campeonato Nacional de Rally, organizado por el Automóvil Club Peruano (ACP). La jornada deportiva se disputará el 9 de agosto y promete una definición de alto voltaje, ya que en varias categorías se conocerá a los nuevos campeones de la temporada, en un recorrido que pondrá a prueba la habilidad, velocidad y resistencia de los mejores pilotos del país.

Rutas y horarios

De acuerdo con el mapa oficial del evento, la competencia comprenderá tres pruebas especiales que se correrán en dos oportunidades: Caucato (PE1 y PE4) con un recorrido de 5.0 kilómetros, Independencia (PE2 y PE5) con 14.0 kilómetros, y Cuchilla Vieja (PE3 y PE6) con una extensión de 15.4 kilómetros.

Las rutas atravesarán sectores como Nuevo Huánuco, Cabeza de Toro, Toma de León, Independencia, Monte Fuerte, San Clemente, La Villa y Caucato, contando además con rutas de enlace, zonas de partida y llegada de las pruebas especiales, así como un Parque de Asistencia en Túpac Amaru Inca, lugar donde también se realizará la ceremonia de premiación.

Los organizadores destacaron que esta será una fecha de “infarto”, debido a que el campeonato llegará a su desenlace con varios títulos aún en disputa, lo que garantizará una competencia intensa de principio a fin.

Por ello, se invita a los aficionados del deporte motor y al público en general a tomar nota de las rutas y horarios establecidos, respetar las zonas de seguridad y ser parte de una de las competencias automovilísticas más importantes del calendario nacional, que volverá a poner a Pisco en los ojos del país.

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