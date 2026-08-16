Una abogada fue asesinada a balazos por un sicario que la atacó cuando se encontraba en el interior de un restobar situado en el centro poblado San Martín de Porres, distrito de San José, en la provincia liberteña de Pacasmayo.

ATAQUE

El violento atentado ocurrió a las 5:54 de la tarde del último sábado. La letrada, Helenn Silva Padilla, se encontraba en el local “Pikeitos” acompañada de tres personas con quienes compartía algunas bebidas alcohólicas.

Silva Padilla estaba sentada de espaldas a la reja del establecimiento. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el asesino-quien vestía una polera ploma, pantalón jean azul y llevaba puesto un casco de motociclista para evitar ser reconocido-se acercó desde la calle y le disparó directamente a la cabeza. El tiro fue letal y le causó la muerte de manera instantánea.

Tras el sonido de los disparos, los acompañantes de la abogada trataron de ponerse a buen recaudo. Mientras que la víctima quedó con la cabeza recostada sobre la mesa. El criminal huyó de la escena y escapó en una motocicleta junto a un cómplice con rumbo desconocido.

Los acompañantes de Helenn Silva la auxiliaron y la trasladaron de emergencia al Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, pero en el nosocomio los médicos de turno solo certificaron su deceso.

PESQUISAS

Al lugar del ataque llegaron agentes de la comisaría de la zona para recoger algunas evidencias y analizar las cámaras de videovigilancia, las cuales serán claves para identificar al autor de este hecho de sangre.

El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo, que deberá esclarecer el móvil del homicidio.

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