El crimen organizado no conoce fronteras. Las redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la extorsión, la minería ilegal, la corrupción, la trata de personas y la convergencia del terrorismo con el narcotráfico, manejan recursos multimillonarios que sobrepasan la capacidad de respuesta individual de los Estados.

Frente a este flagelo desbordante, pretender encarar la seguridad nacional de forma aislada ya no es solo ineficiente, sino inviable. Por ello, la integración del Perú al Escudo de las Américas representa una decisión de Estado indispensable y estratégica.

En primer lugar, adherirse a esta plataforma de cooperación hemisférica otorga al país un salto cualitativo en inteligencia y capacidad operativa. El intercambio de información en tiempo real, el soporte tecnológico y el monitoreo coordinado, permitirán cercar a los grupos delictivos en puntos fronterizos, marítimos y aéreos. Para un Perú que se consolida como el principal eje portuario del Pacífico Sur, proteger la infraestructura logística y comercial frente a la penetración de las mafias es una prioridad de primer orden.

En segundo lugar, el combate a la delincuencia común en las calles está directamente ligado al desmantelamiento de las grandes cúpulas criminales internacionales que la financian. La cooperación defensiva con otros países de la región fortalece la presencia del Estado en zonas donde antes primaba la impunidad.

Finalmente, la participación en este bloque responde a un pragmatismo geopolítico necesario. Permite al Perú afianzar su liderazgo en materia de seguridad regional junto a socios estratégicos del continente, garantizando un entorno de estabilidad indispensable para la inversión y el desarrollo económico.

Sumarse al Escudo de las Américas no es una concesión diplomática, sino un paso pragmático para devolver la paz, la estabilidad y el orden a las familias peruanas.