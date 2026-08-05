La Asociación Pisco Punch, presidida por Beckie Rosales, anunció el inicio de la campaña “El Retorno de la Leyenda Líquida”, una iniciativa que busca fortalecer la proyección internacional del Pisco Punch, considerado uno de los cócteles más representativos elaborados con pisco.

Como parte de la propuesta, la organización presentó la agenda oficial de actividades para el periodo 2026-2027, además del lanzamiento de la plataforma digital PiscoPunch.pe, orientada a promover el turismo gastronómico y la cultura coctelera peruana.

La iniciativa cuenta con el respaldo del historiador Guillermo Toro-Lira, quien contribuirá con la difusión de la historia y el legado de este tradicional cóctel.

Una bebida con raíces históricas

Según la Asociación Pisco Punch, el cóctel nació en el histórico Bank Exchange Saloon de San Francisco durante la Fiebre del Oro del siglo XIX, de la mano del bartender Duncan Nicol.

La receta tradicional combina pisco, piña, limón y jarabe de goma, convirtiéndose en uno de los preparados más conocidos elaborados con el destilado peruano.

La campaña busca consolidar al Pisco Punch como un puente cultural entre el Perú y las principales capitales de la coctelería internacional.

Tres ejes de la edición 2026

La organización estructuró la campaña sobre tres pilares principales:

La Cofradía del Punch

Reunirá a bartenders, mixólogos, historiadores y promotores de la gastronomía peruana con el propósito de preservar la preparación y difusión del Pisco Punch.

PiscoPunch.pe

La nueva plataforma digital ofrecerá información sobre rutas de bares, restaurantes participantes, actividades oficiales, contenidos históricos y propuestas de maridaje para visitantes nacionales y extranjeros.

Pasaporte de la Ruta del Pisco Punch

Los participantes podrán recorrer los establecimientos afiliados, registrar sus visitas mediante un pasaporte turístico, acceder a beneficios especiales y participar en sorteos vinculados con experiencias gastronómicas.

Agenda oficial de actividades

La programación anunciada por la Asociación Pisco Punch comprende:

28 de agosto de 2026: Pisco Punch Day (día central).

Pisco Punch Day (día central). 30 de agosto de 2026: Lanzamiento del Pasaporte Turístico y presentación de La Cofradía del Punch.

Lanzamiento del Pasaporte Turístico y presentación de La Cofradía del Punch. 2 de septiembre de 2026: Ruta de Cata y lanzamiento del Golden Punch.

Ruta de Cata y lanzamiento del Golden Punch. Del 3 al 5 de septiembre de 2026: Participación en una clase maestra.

Participación en una clase maestra. Del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2026: La Gran Ruta del Pisco Punch.

La Gran Ruta del Pisco Punch. Entre julio y septiembre de 2027: Gira internacional “El Retorno a San Francisco”.

Convocatoria a bares y operadores turísticos

La Asociación Pisco Punch invitó a bares, restaurantes y establecimientos especializados en coctelería, tanto del Perú como del extranjero, a sumarse a las actividades programadas y formar parte de la red internacional de promoción del tradicional cóctel.