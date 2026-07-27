Cada 29 de julio se conmemora el Día Mundial de la Lasaña, una fecha dedicada a uno de los platos más representativos de la cocina italiana y que, con el paso del tiempo, ha incorporado ingredientes y preparaciones de distintas gastronomías.

En ese contexto, la Trattoria Mamma Lola invita a conocer las variedades de lasaña que forman parte de su carta permanente en sus sedes de San Isidro y Miraflores.

El restaurante ofrece preparaciones tradicionales y propuestas de fusión elaboradas con carnes, vegetales, mariscos, quesos y salsas de inspiración italiana y peruana.

Las cinco variedades de lasaña de Mamma Lola

La carta incluye la Lasagna alla Mamma Lola, una preparación de la casa que combina salsa boloñesa, salsa de alcachofas, jamón inglés y mozzarella gratinada.

También se encuentra la Lasagna Bolognesa, elaborada con salsa de carne, bechamel, mozzarella y queso parmesano, siguiendo una receta de inspiración tradicional italiana.

Para quienes buscan una opción sin carne, la Lasagna Vegetariana incorpora zucchini, tomate, zanahoria, poro, alcachofas, champiñones, espinacas, pesto y queso ricotta.

Lasaña peruana y marinera en Miraflores

La sede de Miraflores ofrece dos preparaciones exclusivas. Una de ellas es la Lasagna Peruana, que combina lomo saltado, pasta, salsa de ají amarillo y pomodoro.

La segunda es la Lasagna Marinera, preparada con mariscos de temporada, salsa bechamel, mozzarella y queso parmesano gratinado.

Estas opciones reflejan la capacidad de la lasaña para adaptarse a diferentes ingredientes y estilos culinarios, sin perder su estructura de capas de pasta, relleno y salsa.

Mamma Lola cumple 25 años de trayectoria

Mamma Lola cuenta con 25 años de actividad y mantiene una propuesta enfocada en recetas italianas, preparaciones caseras y tradición familiar.

La trattoria atiende en la calle Las Orquídeas 565, en San Isidro, y en la avenida Ernesto Diez Canseco 119, en Miraflores.