Se vienen varios días libres y de descanso en el marco de las Fiestas Patrias por los 205 años de Independencia del Perú. En esta nota les dejamos varios eventos y datos para que disfruten estos días al máximo.

FILO CRIOLLO. Este sábado 25 de julio, desde las 12:00 p.m. tendrá lugar Filo Criollo, un evento que reunirá a 17 restaurantes en el Club Cultural Lima en Chorrillos para celebrar la diversidad de nuestra cocina en un día lleno de diversión, cocina llena de sabor, música en vivo y distintas experiencias pensadas para pasarlo bien.

Las entradas tienen un costo de S/35 (General) y están a la venta a través de Joinnus. En esta oportunidad habrá una entrada solidaria, iniciativa de Filo y ElTrinche.com que tendrá un valor de S/30 y el 100% de lo recaudado será donado, por medio de @perupendiente , para apoyar a las personas afectadas por los sismos ocurridos en Junín y Venezuela.

Fiestas Patrias siempre son un buen motivo para celebrar alrededor de la mesa y dentro de los restaurantes participantes podrán encontrar platos y propuestas que reviven la tradición como es el caso de Casa Zúñiga que estará presente con su incomparable ají de gallina. No se lo pierdan.

Perú Mucho Gusto Tacna. Nos vamos al sur del país, y la heroica ciudad de Tacna se prepara estos días para recibir una nueva edición de Perú, Mucho Gusto, la feria gastronómica más importante del país, organizada por Promperú, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Tacna, que tendrá lugar del 25 al 28 de julio en el Parque Perú.

Durante cuatro días, miles de visitantes podrán disfrutar de una experiencia que reunirá lo mejor de la gastronomía, la cultura, la artesanía y los productos emblemáticos de todas las regiones del país.

Habrá 164 expositores, entre restaurantes, productores, panaderías, food trucks, postres, bebidas y brasas, además de tres grandes zonas temáticas: Celebra Perú, dedicada a la artesanía y el turismo; Bebidas del Perú, que pondrá en valor la diversidad de destilados, vinos, piscos, macerados y cervezas artesanales; y Café & Cacao, espacio que mostrará la riqueza de estos productos bandera a través de experiencias sensoriales y de degustación.

El ingreso será gratuito y la feria atenderá de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.. Además, se habilitará el Bus Perú, Mucho Gusto, que partirá desde el Paseo de las Aguas para facilitar el traslado gratuito de los visitantes hasta el recinto ferial.

HOTEL HILTON GARDEN. Los días 28 y 29 de julio el hotel tendrá buffet ilimitado y una estación peruana con chicharrón, pan con pejerrey y shots de leche de tigre; así como estación dulce donde podrán encontrar panqueques y waffles para todos los gustos. El buffet empieza a las 9am y tiene un precio de S/89 por adulto y S/59 por niños. Habrá también Bellinis ilimitados desde las 9am. Hagan sus reservas con anticipación.

ANTIGUA TABERNA QUEIROLO. Durante el mes de julio, la criollada es ley, como dicen ellos y su Buffet Criollo Ilimitado tiene fechas extras. Este 22, 24, 25, 26 y, cómo no, también el 28 y 29 de julio desde el mediodía hasta las 5 p.m. podrán disfrutar de las maravillas de la cocina peruana en el Privado de la Taberna. Reservas por WhatsApp al 965 751 282. Sujeto a disponibilidad. Cupos limitados.

Doña Pepa

Teoría de los 6 Cafés, con capas de miel afrutada y masa suave pero firme, preparada con anís, ajonjolí y ese toque saladito que lo hace diferente. Lo encuentran en porción individual para acompañar con el cafecito, o en caja de 750gr para llevarte a casa. Disponible hasta el 31 de julio en sus tres locales.