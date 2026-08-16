Familiares de Néstor Luis Girao Ramos, de 36 años, cuestionaron la atención que recibió mientras permanecía detenido en la Comisaría PNP de Santiago y sostienen que no habría sido trasladado oportunamente a un establecimiento de salud, situación que, según su versión, pudo influir en su fallecimiento.

Denuncia de familia

El hombre se encontraba detenido por una investigación por el presunto delito contra la libertad, en la modalidad de violación de domicilio, cuando habría sufrido una descompensación dentro del calabozo.

La abuela del fallecido, Santos Gutiérrez, señaló que la familia advirtió desde horas de la mañana que Girao Ramos se encontraba mal y pidió a los policías que fuera llevado a un hospital. “Desde las 9 de la mañana han estado pidiendo que sea trasladado para que lo auxilien”, manifestó. Según su relato, cerca del mediodía un familiar volvió a solicitar que permitieran su salida para recibir atención, pero le habrían respondido que debía esperarse la llegada del fiscal.

De acuerdo con la familiar, alrededor de las 4:00 de la tarde recibieron una llamada alertando que “Pollito”, como era conocido, ya no reaccionaba. “Mi nieta me llamó y me dice: ‘mamá, dile que venga alguien porque Pollo ya no respira’”, relató. La familia sostiene que recién entonces fue trasladado al Hospital Regional de Ica, donde el médico de turno certificó que llegó sin signos vitales.

Los familiares también denunciaron las condiciones en las que habría permanecido el detenido dentro de la carceleta. La abuela afirmó que lo encontraron en un ambiente reducido y con presencia de líquido en el piso, además de mostrar signos de malestar. Asimismo, aseguró que el joven pedía ayuda y que posteriormente una de sus hermanas logró que fuera retirado momentáneamente del calabozo y sentado en una silla, donde, según su versión, terminó perdiendo la vida.

Otro punto que la familia solicita esclarecer es el trato que habría recibido durante su intervención. Gutiérrez indicó que un testigo le habría manifestado que Néstor presentaba las manos moradas debido a que las esposas habrían sido colocadas con demasiada presión.

La Policía había informado previamente que Girao Ramos sufrió una presunta descompensación repentina y que sus familiares se encontraban presentes durante las primeras acciones de auxilio. Asimismo, señaló que el detenido evidenciaba alteraciones en su comportamiento, situación que habría sido comunicada al Ministerio Público y a sus familiares.

“Yo responsabilizo a los policías, porque ya se les había advertido que estaba mal y no lo trasladaron”, sostuvo la abuela, quien pidió justicia y una investigación exhaustiva.

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