Las circunstancias en las que Néstor Luis Girao Ramos, de 36 años, perdió la vida luego de permanecer detenido en la Comisaría PNP de Santiago, en Ica, son materia de investigación. El hombre, conocido por sus familiares como “Pollito”, falleció el pasado 13 de agosto después de ser trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica.

Muerte de hombre

Girao Ramos había sido detenido mientras era investigado por el presunto delito contra la libertad, en la modalidad de violación de domicilio, y permanecía en la sala de meditación o calabozo a la espera de que se definiera su situación jurídica. Según el reporte comunicado por el comisario, teniente PNP Cristhian Jhon Sarmiento Hinojosa, el detenido habría sufrido una repentina descompensación.

Ante la falta de reacción, se realizaron las primeras acciones de auxilio y posteriormente el hombre fue trasladado en una patrulla policial hasta el Hospital Regional de Ica. Sin embargo, el médico de turno, Genaro Bustamante Medina, certificó que llegó sin signos vitales. De acuerdo con el reporte policial, familiares del detenido se encontraban presentes y colaboraron durante las primeras acciones de auxilio.

La Policía informó además que Girao Ramos evidenciaba alteraciones en su comportamiento, situación que habría sido comunicada tanto a sus familiares como al representante del Ministerio Público. Otras versiones señalan que el detenido habría presentado malestar desde el momento de su intervención, aspecto que también deberá ser esclarecido durante las investigaciones.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal penal de turno, Víctor Hugo Arias Torrejón, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, para las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado e internado en la Morgue Central de Ica, donde la necropsia deberá establecer la causa exacta del fallecimiento.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO