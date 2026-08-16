El 71% de los 744.9 kilómetros que conforman la red vial departamental de Ica no está pavimentado, según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a junio de 2025. Una revisión de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) muestra, además, que casi la mitad de toda la red corresponde a vías clasificadas como trocha.

Vías en el abandono

Las vías no pavimentadas presentan distintas condiciones: afirmadas, sin afirmar y trocha, siendo esta última la de menor calidad. Son de superficie de suelo natural, material granular o senderos con maleza. Estas no garantizan una transitabilidad adecuada, lo que despierta alerta por su gran presencia en las vías departamentales, pues pone en peligro a los pobladores que transiten por estas, así como a la conectividad de la región.

La situación es particularmente visible en la provincia de Chincha que cuenta con 161,6 km de vías en condición de trochas, la mayor extensión de este tipo en la región. Es decir, el 63,75% de carreteras en esta provincia son terreno natural con presencia de maleza y obstáculos naturales como piedras.

“Es urgente que las distintas provincias de Ica prioricen el desarrollo de su infraestructura vial. Sus condiciones hasta el 2025 dejan en evidencia que la prioridad debería estar en identificar los tramos con mayores problemas de transitabilidad y definir la intervención adecuada en cada caso. Como primer paso, es necesario la afirmación de las vías que son de tipo trocha, pues es la más peligrosa y como se ve en los indicadores, es también predominante en Ica”, comentó Gabriela Espinar, economista de REDES.

El tipo de vía ideal son las vías pavimentadas. Estas vías se caracterizan por ser carreteras de asfalto o concreto, por lo que son superficies estables y uniformes que permiten un tránsito adecuado de los vehículos. Asimismo, en un periodo en donde se han presentado fenómenos naturales como el Fenómeno El Niño o sismos, las vías pavimentadas garantizarían una mayor seguridad vial en la región de Ica.

Mejorar la calidad de la infraestructura vial puede generar nuevas oportunidades económicas para la población, al facilitar el traslado de productos agrícolas y su conexión con los mercados. También puede mejorar las condiciones de desplazamiento de las personas, reducir tiempos de viaje y facilitar el acceso a servicios y oportunidades en distintas zonas de la región.

“Como pobladores de Ica es esencial que exijamos estas medidas. Mejorar las condiciones de las carreteras puede contribuir a reducir las brechas de desigualdad y conectividad entre las provincias, así como potenciar las actividades económicas que lideran en la región, como la agroexportación, la manufactura, la construcción, el comercio, entre otros ”, concluyó Espinar.

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