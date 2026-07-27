Momentos de pánico se vivieron en la discoteca El Muelle, en el Callao, luego de que parte del techo del establecimiento colapsara sobre el escenario y la pista de baile durante un concierto.

El accidente ocurrió mientras el Grupo Ilusión de Iquitos ofrecía una presentación en vivo. El desprendimiento de ladrillos y concreto dejó dos personas heridas, según informó América Noticias.

Los escombros quedaron esparcidos en el interior del local, mientras los asistentes buscaban ponerse a salvo tras el inesperado colapso de la estructura.

Un músico y una asistente resultaron heridos

Según relataron testigos, el desprendimiento se produjo de forma repentina en la zona del escenario, donde se encontraban los integrantes de la agrupación musical.

Las autoridades informaron que entre los heridos figuran un integrante de la orquesta y una asistente al evento, quienes recibieron atención médica tras ser impactados por parte de la estructura.

El incidente generó escenas de desesperación entre el público, que abandonó el establecimiento mientras personal de emergencia acudía para atender la situación.

Municipalidad clausura el establecimiento

Tras la emergencia, la Municipalidad Provincial del Callao dispuso la clausura temporal de la discoteca El Muelle, ubicada en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra.

La comuna informó que la medida permanecerá vigente mientras se realizan las inspecciones técnicas de seguridad para evaluar las condiciones de la infraestructura y prevenir nuevos riesgos.

Investigan las causas del derrumbe

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del colapso y establecer si existieron responsabilidades por el deterioro de la estructura.

Peritos especializados efectuarán las diligencias correspondientes para identificar el origen de la falla y verificar si el establecimiento cumplía con las condiciones de seguridad exigidas para su funcionamiento.