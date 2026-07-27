Los preparativos para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 continúan en la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, donde ya fueron instaladas las tribunas que recibirán a los asistentes durante la ceremonia programada para este miércoles 29 de julio. A lo largo del recorrido también quedó listo el estrado principal que albergará a las principales autoridades del Estado durante el acto oficial.

Las graderías fueron acondicionadas con los colores rojo y blanco y estarán distribuidas entre espacios destinados a invitados y zonas habilitadas para el público en general. La ceremonia forma parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias y congregará a miles de personas en uno de los eventos más representativos del calendario nacional.

¿Cómo será el ingreso a las tribunas?

El Ministerio de Defensa precisó que las tribunas habilitadas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 contarán con acceso únicamente para personas que tengan invitación asignada. Los espacios serán numerados, por lo que no se permitirá el ingreso de asistentes que acudan sin contar con una autorización previa.

Como parte del operativo de seguridad, la Policía Nacional verificará la identidad de quienes ingresen a las graderías. Para ello, los asistentes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad durante los controles establecidos en los accesos.

En el óvalo de la avenida Brasil también culminó la instalación del estrado principal donde se ubicarán las autoridades que asistirán a la ceremonia. Entre ellas se encuentra la presidenta electa Keiko Fujimori, quien encabezará las actividades oficiales previstas por Fiestas Patrias.

Desde ese punto se desarrollará el acto protocolar mientras desfilan las delegaciones militares, policiales y civiles convocadas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. La infraestructura ya quedó preparada para recibir a las delegaciones y autoridades nacionales.

Continúan restricciones en la avenida Brasil

Mientras avanzan los últimos trabajos de organización, el transporte público continúa circulando por la avenida Brasil. No obstante, varias intersecciones comprendidas entre la cuadra 14 y el óvalo permanecen cerradas como parte del plan de seguridad implementado para el evento.

Las restricciones buscan facilitar el desarrollo de los preparativos y garantizar el desplazamiento de las delegaciones que participarán en la ceremonia. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información adicional sobre los accesos y el plan de desvío vehicular para el día del desfile.