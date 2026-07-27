José Miguel Ascona Quispe, de 40 años, murió luego de ser atropellado por un automóvil en el cruce de la Carretera Central con la avenida Frutales, en el distrito de Santa Anita, según informó RPP.

De acuerdo con la información policial, la víctima fue impactada por un vehículo de color negro que circulaba por la vía. El accidente ocurrió frente a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes se encontraban en la zona y actuaron de inmediato para intervenir al conductor.

Conductor quedó detenido mientras se investigan las causas

El chofer fue trasladado a la comisaría de Santa Anita, donde permanecerá mientras se desarrollan las diligencias para determinar su grado de responsabilidad en el accidente.

Familiares de José Miguel Ascona Quispe llegaron al lugar del atropello y permanecieron en la escena durante las labores de las autoridades. Según indicaron sus allegados, la víctima trabajaba como vendedor de dulces y recorría frecuentemente esa zona ofreciendo sus productos.

Realizaron el levantamiento del cuerpo

Tras culminar las diligencias periciales en el lugar del accidente, las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo de José Miguel Ascona Quispe fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde continuarán los procedimientos correspondientes.