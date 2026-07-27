El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña dio de alta a Elizabeth, la niña de siete años que resultó herida tras sufrir un accidente en un juego inflable del Circuito Mágico del Agua, en el Cercado de Lima.

La menor, que fue sometida a dos cirugías, presenta una evolución favorable y continuará su recuperación en casa. No obstante, deberá asistir a controles médicos ambulatorios y cumplir con sesiones de terapia física durante aproximadamente tres meses.

“El doctor general de cirugía que la ha operado me ha indicado que van a ser seis meses para que los huesitos se puedan soldar de su cabecita y por lo menos de dos a tres meses para su muñequita”, indicó la mamá de la pequeña a RPP.

El jefe del Servicio de Neurocirugía del hospital, Hernán Cañari Chumpitaz, quien encabezó una de las cirugías, señaló que la niña evolucionó favorablemente tras las intervenciones, al interactuar con su entorno, ingerir alimentos y responder a los estímulos sin presentar secuelas.

El abogado de los familiares de Elizabeth informó, en entrevista con 24 Horas, que presentarán acciones penales contra los responsables del accidente.

“Cómo en el Parque Mágico de las Aguas no hay un médico ocasional, no esté SAMU, no haya una ambulancia. Esto es un atentado contra la seguridad... Es un concurso de delitos, no solo lesiones culposas graves y de eso nos tiene que dar respuesta la Municipalidad de Lima”, sostuvo el letrado.