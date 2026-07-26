Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un bar ubicado en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro, a una cuadra del Mercado Unidad Vecinal Matute, en el distrito de La Victoria.

Según la versión de una testigo, los autores del crimen llegaron a bordo de una camioneta, interceptaron a la víctima y le dispararon en varias ocasiones.

“Había una camioneta blanca y ha bajado y ha disparado al señor. El señor cayó y lo llevaron al hospital de emergencia. Ahí vi toda la sangre que estaba ahí”, señaló a RPP.

La testigo también indicó que el local donde se registró el ataque sería frecuentado durante los fines de semana, lo que, de acuerdo con su versión, ocasiona malestar entre los vecinos por el ruido constante y la presencia de personas que consumen bebidas alcohólicas.

En el lugar del crimen se encontraron carteles de clausura temporal colocados en el portón metálico del establecimiento.

En tanto, peritos de Criminalística de la PNP, en coordinación con la fiscal de turno, efectuaron las diligencias respectivas y encontraron al menos cuatro casquillos de bala.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar a los responsables y establecer el móvil del homicidio.